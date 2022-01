Joven pareja derrapa por exceso de velocidad

Una pareja de jóvenes que se transportaba en una motocicleta particular derraparon en calles de la colonia Morelos debido al exceso de velocidad en el que iban así cómo el pavimento mojado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:45 horas, cuando los jóvenes se transportaban en una motocicleta Italika, color negra con placas de Yucatán, sobre la Avenida Juárez con dirección a la glorieta del cañón.

Justamente metros antes de llegar a la a la Glorieta del cañón y con cruce de la avenida camarón, los neumáticos de la motocicleta derraparon haciendo caer a sus ocupante, El joven logró levantarse pero una jovencita que lo acompañaba presentó dolores en la espalda.

Motivo por el cual fueron solicitados los servicios de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos al llegar, valoraron el estado de salud de la joven misma que únicamente presenta golpes contusos en el cuerpo tras la caída pero nada de gravedad.

Motivo por el cual los paramédicos tomaron datos y procedieron a retirarse, mientras que agentes de la dirección de Seguridad Pública tomaban la declaración del motociclista y lo exhortaban a conducir con más precaución debido a las calles anegadas debido a la lluvia.

Los jóvenes nuevamente montaron el biciclo y se retiraron del lugar.

