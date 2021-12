Jóvenes lesionados al derrapar

Dos jóvenes resultaron con heridas sangrantes y lacerantes luego de que derraparan en la motoneta Italika en que viajaban frente a la tienda de autoservicio Sam’s club.

El doloroso accidente ocurrió alrededor de las 14:10 horas, cuando dos jovencitos se desplazaban a bordo de una motoneta Italika, color azul con negro y matrícula de Campeche sobre la avenida periférica Norte por calle 33 del fraccionamiento holkan.

Lugar donde el joven guiador de la motocicleta, quién se encontraba en presunto estado de ebriedad, no se percató de los topes de bola que hay frente al estacionamiento de dicho autoservicio, al pasar sobre ellos perdió el control de la motocicleta cayendo violentamente junto con su acompañante.

Fueron varios metros que los jóvenes accidentados rodaron, por un lado la joven que iba de copiloto terminó con los brazos y la pierna izquierda raspada y su acompañante, el guiador de la motocicleta, con una fuerte contusión en la frente y mejilla así como una herida sangrante en la cabeza.

Motivo por el cual ambos fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero se negaron a ser trasladados a un nosocomio para su mejor atención, por lo cual un familiar de ellos arribó al lugar del percance para llevarse la motocicleta y de paso llevarlos a su domicilio.

Al sitio también arribó la madre del joven lesionado de la motocicleta quién muy preocupada se fue siguiendo el vehículo dónde lo llevaba su familiar.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!