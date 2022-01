Ladrón huía, se resbala y queda noqueado

Resbala de tres metros de altura al ser descubierto robando en un domicilio y se causa una herida sangrante en el rostro que lo dejó noqueado por varios minutos, el presunto delincuente fue puesto a disposición del ministerio público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas, en un domicilio de la calle 26 entre 45 y 47 de la colonia centro, ligar donde esté hombre se encontraba presuntamente al interior de un domicilio intentando sustraer pertenencias del mismo.

El propietario al darse cuenta de lo que ocurría, abrió una de sus puertas y el delincuente nal verse descubierto, intento correr para escapar, pero en su huida desenfrenada, resbaló por error y cayó de aproximadamente 3 metro de altura.

Golpeando su rostro contra el pavimento, generándose una lesión sangrante que lo dejo el tiempo suficiente noqueado, hasta la llegada de las autoridades municipales las cuales fueron solicitadas por el afectado.

El hombre fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero no amerito su traslado, por lo que fue puesto a disposición de la vicefiscalía por el delito de robo a casa habitación ya que el afectado, interpondría su formal denuncia.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!