Le da un ladrillazo

Un hombre en aparente estado de ebriedad que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de otro sujeto al interior de un domicilio en la Colonia renovación primera sección, agredió con un ladrillo a su pareja sentimental para luego escapar siendo detenido en la Colonia 23 de Julio por agentes de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas Cuando el hombre se encontraba en compañía de otro sujeto al interior de un predio ubicado sobre la calle dos bocas de la colonia renovación primera sección ingiriendo bebidas embriagantes.

De pronto el hombre comenzó a comportarse de manera agresiva y comenzó a discutir con una persona de la tercera edad por lo cual su mujer se entrometió en el pleito para tratar de calmar la cosa, recibiendo un golpe en el rostro con un pedazo de ladrillo.

Luego de los hechos el responsable escapó del lugar para evitar que fuera detenido pero fue seguido en una motocicleta por familiares de la afectada quiénes lograron darle alcance sobre la calle almendros de la colonia 23 de julio.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quiénes detuvieron al supuesto agresor y trasladaron a los separos de seguridad pública donde el juez de control en turno sería el encargado de determinar su situación jurídica correspondiente.

Cabe señalar que la mujer golpeada interpondría su formal demanda ante el Centro de Justicia para la mujer (CJM) pues informaron los vecinos que no es la primera vez que es agredida por esta persona.

