Linchan a agresor de mujer en Villas de Santa Ana

Un hombre estuvo a punto de ser linchado por vecinos del fraccionamiento Villas de Santa Ana, luego que llegara a bordo de una camioneta e ingresara a un predio sin autorización y con una manopla lesionara a una mujer provocándole una fuerte herida en el rostro; durante las acciones de seguridad elementos de la policía estuvieron apunto de detener a paramédicos de la Cruz Roja al negarse a trasladar al agresor y la víctima en la misma unidad.

Los hechos se registraron cerca de la 23:50 horas de la madrugada cuando un hombre llego a bordo de una camioneta Dodge Nitro, color blanco, con placas DKD-55-04 de Campeche, hasta la calle Santa María esquina con Santo Domingo del fraccionamiento villa de Santa Ana.

Sin decir nada, ingresó al predio donde se encontraba una joven mujer, la cual fue identificada como su ex esposa, misma que fue agredida con una manopla en el rostro en la mejilla derecha, causándole una lesión cortante de aproximadamente 8 centímetros.

Luego de lo ocurrido el responsable intentó escapar del lugar, sin embargo vecinos que se encontraban cerca, al escuchar los gritos de auxilio de la mujer lograron detener a esta persona la cual fue amarrada de pies y manos y golpeada en reiteradas ocasiones para luego dar parte a los números de emergencia.

Al lugar arribaron Socorristas de la Cruz Roja Mexicana quiénes le dieron prioridad a la mujer que presenta una herida de gravedad en el rostro la cual era necesario su traslado al hospital general para sutura y así evitar una complicación extra a causa de alguna infección.

Sin embargo los socorristas fueron amenazados por los agentes de la Policía Estatal Preventiva quiénes indicaron los arrestarian sino trasladaban en la misma ambulancia tanto al agresor como la agredida cosa que por protocolo está prohibido hacer.

Los elementos explicaron a los agentes de la policía que es imposible trasladar a la víctima y el victimario en una misma ambulancia ya que las cosas podrían empeorar durante el traslado de emergencia y alterar las cosas.

Por lo cual el responsable fue trasladado en la paila de la patrulla a los separos de la Policía Ministerial donde finalmente se pidió el apoyo de otra ambulancia para que fuera tratado de las lesiones que sufrió en el rostro a causa de los golpes que recibió por los vecinos enojados.

