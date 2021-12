Lo apuñalan por una caguama

José De 54 años alias “El Guatemala”, resultó con al menos tres lesiones de arma blanca en espalda y costado izquierdo del abdomen, luego de pelearse con su amigo de parranda presuntamente por una botella de alcohol cuando se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en plena vía pública en la Colonia Cuauhtémoc.

Los hechos se registraron cerca de las 22:45 horas Cuando el hombre se encontraba en compañía de al menos 2 personas más sobre el monte ubicado en la calle 31 esquina con 44 de la demarcación antes mencionada ingiriendo bebidas embriagantes.

Al paso de los minutos el alcohol se fue acabando quedando solamente una botella la cual presuntamente José alias “El Guatemala” intento llevársela por lo que los otros dos sujetos que estaban con él, para impedirlo tomaron un arma punzocortante y lo lastimaron en al menos tres ocasiones hasta despojarlo de la botella.

Luego de la agresión el hombre quedó tirado en la banqueta mientras que los responsables escaparon por lo cual automovilistas que pasaban por la zona al ver a la persona tirada llena de sangre dieron parte a los números de emergencia para pedir el apoyo de una ambulancia.

Al lugar arribaron paramédicos de la benemérita institución quiénes indicaron una de las lesiones presentaba peligro para su vida ya que era de aproximadamente 4 centímetros por lo que fue trasladado al hospital general doctora María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica.

