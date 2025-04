Lo asaltan en gasolinera

Hace unas madrugadas atrás me asaltaste por la curva de la gasera , te llevaste todo mi dinero esfuerzo de mi trabajo de 15 días muchas horas de trabajo para juntar $7000 que es lo de una semana de alimentos para mis perros, gatos y demás animalitos a mi cargo y lo de las vacunas de mis cachorros , se que no devolverlas el dinero pero en el compartimiento de la cartera había un anillo como el de la imagen solo que tiene una linea dorada en medio te suplico porfavor te pongas la mano en el corazón y me lo devuelvas , no tiene valor monetario pero es de gran valor sentimental para mí , ya que era uno de los pocos objetos que traía mi hijo cuando se fue de este mundo porfavor , porfavor solo te pido que lo devuelvas, en mi cartera está mi dirección solo tienes que dejarlo en la maceta de afuera no voy a levantar denuncia solo quiero recuperar el anillo de mi hijito porfavor

