Lo cachan robando y lo golpean

Carlos “N” de aproximadamente 30 años de edad fue detenido por vecinos de la Colonia Francisco I Madero luego de ser descubierto al interior de un vehículo robando pertenencias, a pesar que el responsable intentó escapar fue interceptado cuadras adelante y golpeado en reiteradas ocasiones para luego ser entregado a las autoridades.

Los hechos se registraron cerca de las 19:30 horas cuando un joven que caminaba sobre la avenida 10 de julio de la demarcación antes mencionada se percató de la presencia del hombre al interior de un vehículo particular Dodge Attitude, color gris, con placas DJR-39-53 del estado que se encontraba debidamente estacionado.

Observo como el sospechoso forcejeaba tratando de quitar el estéreo del vehículo, por lo que rápidamente supo que se encontraba robando al interior del automóvil, rápidamente dio parte a los propietarios quiénes comenzaron a corretear a la persona hasta lograrlo detener a la entrada de un conocido hotel de la zona lugar donde fue detenido y golpeado en varias ocasiones.

El hombre se identifico con el nombre de Carlos de 30 años de edad originario de Villahermosa, Tabasco el cual había hecho la acción derivado a que no encuentra trabajo y no tiene dinero para comer, son embargo los vecinos dijeron no era motivo para andar robando, ya que un plato de comida no se le niega a nadie.

Luego de aproximadamente 15 minutos, al lugar arribaron elementos de la Policía municipal quiénes esposaron al presunto delincuente y trasladaron a los separos de seguridad pública donde el juez de control en turno será el encargado de determinar la situación jurídica del Sospechoso, mismo que según vecinos, hace 3 días fue detenido en la colonia Benito Juárez también por intentó de robo.

Los afectados acudirán ante el Ministerio Público para interponer su formal demanda en contra de quién resulte responsable por los delitos de robo a vehículo y daño a propiedad privada, ya que están cansados de los robos diarios que imperan en la isla.

Durante el intento de robo el delincuente logró desprender el estéreo del automóvil así como apoderarse del tarjetero de la propietaria del vehículo que tenía documentación oficial como tarjeta de circulación, identificación y tarjetas de débito y crédito.

