Lo deja a su suerte

Un motociclista es arrollado por el conductor de una camioneta particular frente a las instalaciones del Helipuerto; el responsable se dio a la fuga dejando al Motociclista lesionado el cual fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El percance ocurrió sobre la avenida isla de tris, frente a las instalaciones del Helipuerto y el estacionamiento de la plaza Fun Center, lugar donde el joven guiador de una motocicleta Italika, color rojo, con matrícula de circulación SGS4P del estado de Veracruz avanzaba sobre el carril derecho de circulación con dirección a la avenida aviación, justamente al llegar a la rampa de subida al estacionamiento de dicho plaza, el conductor de una lujosa camioneta, que avanzaba sobre el carril izquierdo, intentó ingresar al estacionamiento.

Por lo que al invadir el carril derecho, golpeó a la motocicleta, haciendo caer a su guiador quién resultó con lesiones en espalda y brazos tras la estrepitosa caída, tras lo sucedido el presunto responsable se dio a la fuga, siendo ciudadanos quienes apoyarán al Motociclista a ponerse de pie.

Mientras llegaba una ambulancia, cuyos paramédicos lo valoraron pero afortunadamente los golpes que presentaba no eran de gravedad, por lo que no ameritaba su traslado a un centro médico, el joven manifestó que interpondría su formal denuncia en contra de quien resulte responsable, ya que afortunadamente donde se registró el accidente, hay cámaras de seguridad de la policía.

