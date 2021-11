Lo descubrieron robando una camioneta y lo detienen

Un hombre de 32 años de edad fue detenido por vecinos de la colonia Fátima al ser descubierto abriendo una camioneta para sustraer diversas herramientas que se encontraban en la cajuela; los vecinos cansados de la delincuencia lo golpearon en varias ocasiones para luego ser entregado a los elementos de la policía.

Los hechos se registraron cerca de las 23:30 horas cuando vecinos de la calle 58 entre 35a y 35 de la demarcación antes mencionada, observaron a un hombre abriendo la cajuela de una Camioneta Kia, color blanco, con placas DJW-66-28 de Campeche, la cual estaba estacionada frente al domicilio de su propietario.

Al ver que no se trataba del dueño y que la persona estaba sacando herramientas del interior, decidieron actuar y detenerlo antes de que logrará escapar siendo golpeado en varias ocasiones para posterior a ello dar parte de los números de emergencia y solicitar a los agentes policíacos.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal motorizada quiénes esposaron a la persona a la cual indicó se encontraba robando por necesidad ya que no cuenta con dinero para llevarle a su familia y compren algo para cenar.

Sin embargo, los mismos agentes indicaron que esa persona ha sido detenido en reiteradas ocasiones a lo largo del año por el mismo delito por lo cual en esta ocasión sería turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidad y ellos serían los encargados de determinar su situación jurídica.

