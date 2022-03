Lo hallan muerto en cuartería

Macabro hallazgo en una cuartería de la colonia San Miguel, encuentran a un inquilino sin vida; vecinos dan parte a los números de emergencia arribando hasta el lugar agentes de la dirección de Seguridad Pública y personal de la Cruz Roja Mexicana.

Fue alrededor de las cinco de la tarde con diez minutos, que vecinos de una cuartería situada sobre la privada 17 por 36-D de la colonia San Miguel, descubrieron el macabro hallazgo al interior del cuarto se renta, identificando al hombre de nombre Erick de 44 años de edad oriundo de Mérida Yucatán, tirado dentro del cuarto, por lo que no dudaron en dar parte a los números de emergencia, arribando al lugar agentes de la dirección de Seguridad Pública así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quiénes al tomar los signos vitales del hombre, lo declararon muerto en el lugar, manifestando que por la rigidez el cuerpo, este ya llevaba varias horas de haber fallecido.

De igual forma según información de vecinos, el hombre era presuntamente adicto a las drogas y alcohol, siendo acompañado siempre por una joven delgada a la que el presentaba como su pareja sentimental y la que ahora en este hecho no estuvo presente, desconciéndose las razones de su ausencia.

Agentes del ministerio público ordenaron el acordonamiento del lugar, para evitar el ingreso de curiosos mientras ellos trabajaban en la escena de los hechos, así mismo se siguen dos líneas de investigación, una por una posible sobredosis y otros por posible homicidio, por lo que las autoridades no se han pronunciado al respecto.

