Madre no te asustes, sufrí un accidente

¡Madre no quiero que te espantes pero sufrí un accidente y estoy tirado en la calle frente al helipuerto! ; Fueron las palabras de Freddy González de 26 años de edad, luego de ser accidentado por el imprudente guiador de una motocarro frente al helipuerto de Pemex mismo que se dio a la fuga.



Fue cerca de las 9:20 horas de la mañana, cuando Freddy González se dirigía en su Motocicleta automática, de la marca Italika X150, color negro con verde y matrícula de circulación 41CVM5 del estado de Campeche, sobre la avenida isla de tris y con dirección a su trabajo pero justamente al llegar al cruce con la calle 5 de mayo y la calle frente al Helipuerto de la colonia Francisco I. Madero, que el chofer de una motocarro, color blanco de placas desconocidas que transportaba garrafones de agua purificada, intento da vuelta en u sobre el retorno de dicho cruce.

Y la hacer sin precaución, realizado un abrupto corte de circulación al guiador de motoneta particular, mismo que al no lograr frenar a tiempo, se impacto de frente contra la caja metálica de la pesada unidad que transportaba los garrafones, para evitar hacerse cargo de los daños y lesiones.

El joven responsable, acelero a fondo y se dio a la fuga, siendo seguido por otros Motociclistas por lo que se desconoce si lograron darle alcance, mientras que Freddy quedo tirado sobre la avenida, con una fuerte lesiones a la altura de la ceja izquierda, de la que salía demasiada sangre así como posible Fractura en la pierna izquierda.

Motivo por el cual, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, tras su valoración, lo trasladaron de urgencia a la sala de emergencias del seguro social en la colonia centro, mientras autoridades localizaban al responsable y sus familiares se hacían cargo de la motocicleta la cual término en pérdida total.

