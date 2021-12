Manifestó no saber quién y por qué lo golpeó

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó con el rostro ensangrentado luego de recibir tremenda golpiza por un desconocido en calles de la colonia renovación primera sección.

Hechos que se registraron alrededor de las 16:30 horas, sobre la calle puerto Vallarta por Puerto Salinas Cruz de la marcación antes mencionada, lugar donde según lo narrado por el golpeado, “fue que caminaba sobre esa dirección y de pronto un desconocido con un Madero propinó tremenda golpiza” causándole heridas profundas en rostro y oreja, el lesionado fue valorado y trasladado al hospital general por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, cabe señalar que el lesionado manifestó no saber quién ni por qué lo agredieron pero de una cosa si está seguro, es que se vengaría.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Estatal preventiva quiénes tras dar fe de los hechos y al no haber responsable solo tomaron datos y procedieron a retirarse del lugar, exhortando al afectado a presentar su demanda ante la vicefiscalía por el delito de lesiones calificadas e intento de homicidio contra quien resulte responsable.

