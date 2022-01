Marina rescata a lancheros ribereños

Dos lancheros que quedaron a la deriva y con su embarcación ribereña hundida dentro del puerto industrial Isla del carmen, fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, ilesos y puestos a disposición de las autoridades.

Cerca de las 23:45 horas, ingresó el reporte de las autoridades portuarias al 9-1-1, donde indicaban la presencia de una lancha Ribereña al interior del puerto Isla del Carmen sin autorización y cuando el puerto tenía un par de horas de haber cerrado su paso a todo tipo de embarcación debido a las condiciones del frente frío número 19.

Según los primeros informes, la lancha no contaba con matrícula o registro, siendo arrastrada por un motos Suzuki, y la cual, era tripulada por dos hombres quienes fueron identificados como Raúl del Jesús Márquez Hernández y Francisco Marcos Vargas Hernández.

Se dice dentro de la información obtenida, que debido al fuerte oleaje que provocó la embarcación “San Rafael” que transporta comisaria al área de plataformas, provocó que la lancha tipo Ribereña volcara y hundiera con sus ocupantes, quiénes tras lo sucedido fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Tras el rescate, los afectados fueron valorados por personal de la Cruz Roja Mexicana pero afortunadamente no contaban con lesiones más que golpes contusos que no ponían en riesgo su integridad, por lo que después de la valoración médica, los asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Quiénes se encargarían de investigar que hacían dentro del puerto industrial sin autorización y en una lancha Ribereña son permiso, registro o matrícula para navegar en aguas del golfo de México.

