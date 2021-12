Matan y roban 4 mdp en balacera en Tabasco

TABASCO.- Un muerto, dos heridos y un botín de cuatro millones de pesos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos esta noche en la avenida Adolfo Ruíz Cortines, entre asaltantes y escoltas de una compañía de seguridad privada.

Fue minutos antes de las 19:00 horas, cuando las autoridades fueron alertados del tiroteo suscitado frente a conocida tienda departamental en la colonia carrizal, entre hombres armados se desplazaban abordo de varias camionetas.

Los primeros informes señalan el asalto y robo de cuatro millones de pesos que eran transportados por un contador identificado como Cristian Alexander `N´, quien se hacía acompañar de dos escoltas, uno de ellos su chofer y ex policía judicial de la entonces PGJ.

Los atacantes que se desplazaban abordo de otras dos camionetas, le dieron alcance sobre los carriles centrales de la avenida, donde los escoltas de la empresa de seguridad privada `Shield´, intentaron enfrentar al grupo de gatilleros, derivado en la balacera.

Luego de asesinar al chofer de la camioneta de color gris, quien es identificado bajo el mote del `Colesterol´; de herir al contador y a su segundo escolta, los criminales huyeron con el botín, dejando una de las unidades abandonadas en la escena del tiroteo.

El contador de la compañía, quien resultó gravemente lesionado, fue trasladado al hospital los Angeles donde fue ingresado con al menos tres impactos de bala, mientras que su escolta, Javier `N´, fue llevado al hospital Gustavo A. Rovirosa, con dos heridas en la espalda, quedando el cuerpo sin vida del conductor y ex agente de la PGJ.

