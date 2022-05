Menor sale lesionado

Un guiador de Motocicleta causa percance en la colonia Justo Sierra resultando uno de los tres menores que iban a en la motocicleta, lesionado, los daños generados fueron de menor cuantía por lo que los involucrados decidieron llegar a un favorable acuerdo por el pago de daños en efectivo.

Fue alrededor de las 13:00 horas de la tarde, cuando sobre la avenida Camarón esquina con 62 de la demarcación antes mencionada, se desplazaba el guiador de una motocicleta Italika, color gris con matrícula de circulación 22CSZ4 del estado de Campeche con 3 menores como tripulantes.

Al llegar al cruce con la calle 62 y justamente frente a la escuela primaria, Ricardo Mojes, el Motociclista intento dar vuelta en U, sin percatarse que venía de frente el guiador de un vehículo particular de la marca Chevrolet Matiz G2, color naranja con matrícula de circulación DKB-69-10 del estado de Campeche.

Al que colisionó por no respetar la preferencia y tras el impacto, los mejores resultaron con golpes contusos en el cuerpo, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quiénes valoraron a una pequeña de aproximadamente 10 años de edad.

La cual simplemente presentó golpes contusos, por lo que su vida no estaba en riesgo, para evitar problemas legales y antes de la llegada de los agentes de vialidad y transito municipal, los menores fueron abordados a un vehículo particular, mientras que el conductor afectado.

Llegaba a un acuerdo con el Motociclista, quién me dio la cantidad de $2000 pesos por los daños generados y tras esto, ambos se retiraron antes de la llegada de la Policía.

