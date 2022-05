Mensaje dirigido a los “Colombianos” aparece en la tecolutla

Noche de terror en ciudad del Carmen al aparecer una “Narcomanta” dirigida a los famosos Colombianos “Prestamistas” en donde se firma con las iniciales del cartel “PNG” Pura Gente Nueva, este “Narcomensaje” fue colocado en los famosos edificios de Doña Nicha en la colonia tecolutla.

Alrededor de la 23:30, vecinos de la calle 44 entre 41 de la colonia tecolutla de los conocidos edificios de Doña Nicha, se comunicaron a los números de emergencia para indicar la presencia de una Narcomanta colocada en una de las jardineras de dicho lugar, la cual decía lo siguiente:

A los municipios de carmen y campeche no están solos, el cartel PGN les defiende de los colombianos, y colombianos vamos por ustedes aquí no van a hacer lo que hacen en otros estados, aquí matan a nuestra jente y les matamos ala suya, y población no anden prestandoles dinero a estas lacras que les cobran muchos intereses y les amenazan y tu que trabajas para ellos y que eres paisano, no les trabajes o te buscaremos por traicionero, vamos por ustedes att: PGN

Tras el reporte realizado, al lugar arribaron cerca de diez unidades de la policía estatal y municipal, quiénes tras verificar que el reporte era efectivo, acordonaron toda el área para comenzar a fotografíar la escena y posteriormente descolgar la manta y enrollarla, mientras vecinos desde sus ventanas y patio, observaban la fuerte movilización.

Autoridades investigan este hecho delictivo el cual se presume pudiera estar ligado a las últimas dos ejecuciones de mujeres en la isla, una el día 12 de mayo en la colonia Limonar y otra más el día 14 de mayo en la colonia Tecolutla a tan solo dos días de diferencia.