MÓNICA ESTABA ENAMORADA DEL HOMBRE QUE LE QU1TÓ LA V!D4.

El 26 de marzo del año 2021, Mónica compartió en su perfil fotografías de su compromiso con el hombre que el dia martes 19 de noviembre, le quitó la v1da.

Mónica resplandecía con un brillo inigualable que hoy le apagaron. En la publicación de estas fotos ella escribió:

“Si me dejas… quiero estar contigo toda la vida. Te amo Miguel Angel Toledo… Todavía no me la creo”

Es increíble como una persona que dice estar enamorado de ti, que te conoce y que convive contigo a diario, que le das la confianza a ojos cerrados, que le abres tu corazón y te enamoras ciegamente de él, puede privarte de la vida.

Chiapas está conmocionado por el feminicidio de Mónica, se espera que las autoridades hagan su trabajo y den con el responsable.