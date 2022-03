Moto queda debajo de las llantas de camioneta al ir en exceso de velocidad y ebrio

El guiador de una motocicleta en presunto estado de ebriedad y exceso de velocidad ocasionó un aparatoso percance automovilístico en la Colonia manigua al impactarse en el costado derecho de una camioneta particular que circulaba en preferencia; el conductor de la moto quedó debajo de la unidad de cuatro ruedas por lo que fue ayudado por los vecinos a salir de ella y a pesar que se encontraba muy mal herido escapó del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:40 horas cuando el conductor de una Camioneta Chevrolet, color gris, con placas de circulación MU-1202-H del estado de Michoacán, circulaba en preferencia sobre la calle Francisco Villa de la colonia Manigua en la calle Juan Escutia el guiador de una Motocicleta Italika, color rojo con negro y matrícula de circulación WHN6T del estado de Campeche, el cual presuntamente circulaba exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol no respetó su disco de alto con señalamientos a la vista.

Lo anterior ocasionó que se proyectara de frente contra el costado derecho de la camioneta saliendo proyectado varios metros hasta quedar debajo de la misma sobre la cinta asfáltica y con el rostro severamente lesionado, testigos y vecinos del lugar que escucharon el fuerte impacto salieron a ver qué es lo que ocurría y al ver al motociclista debajo de la unidad lo ayudaron para poder salir ya que estaba bajo un charco de sangre.

Cabe destacar que el responsable del accidente a pesar de estar gravemente lesionado del rostro escapó del lugar corriendo hacia la calle 5 de Mayo donde se perdió de la vista de la gente para evitar que lo detuvieran.

Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal quiénes tomaron conocimiento de lo ocurrido y fotografiaron escena para posterior a ello ordenar el traslado de los vehículos al corralón y el caso lo turnaron ante el ministerio público.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!