Mujer embarazada es golpeada por su padrastro

Una mujer de 19 años de edad con 6 meses de gestación resultó con lesiones en el cuerpo luego de ser golpeada por la pareja sentimental de su madre cuando se encontraban al interior de un cuarto ubicado en la Colonia Centro; la afectada mencionó que el agresor se encuentra bajo los influjos de la droga y logró escapar del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:40 horas cuando la mujer se encontraba al interior de un domicilio ubicado sobre la calle 27 entre 22 y 24 de la Colonia Centro en compañía de su madre.

Al lugar llegó la pareja sentimental de su progenitora quién se encontraba bajo los influjos del alcohol y alguna droga, el cual comenzó a portarse de manera agresivo y empujó a la fémina en varias ocasiones para luego huir.

Luego de los golpes, el responsable escapó del lugar mientras que vecinos dieron parte a los números de emergencia para solicitar el apoyo de una patrulla ya que temían que se registrara una desgracia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal motorizada quiénes ordenaron la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja la cual apoyo a la mujer siendo trasladada al hospital general doctora María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica.

Los agentes municipales recomendaron a la fémina de 19 años de edad en acudir ante el Centro de Justicia para la mujer (CJM) para interponer su formal querella en contra de quién resulte responsable por los delitos de agresiones calificadas más lo que resulte.

