Mujer extraviada, se reencuentra con su hijo

Una mujer de aproximadamente 45 años de edad fue auxiliada por agentes de la dirección de Seguridad Pública quienes la resguardaron pues manifestó no recordar nada y estar perdida.

Fue cerca de las 16:00 horas cuando una mujer quién se logró identificar con el nombre de Patricia, fue resguardada por agentes de la dirección de Seguridad Pública sobre la calle 20 por 31 y 33 de la colonia centro, justamente a las afueras de palacio municipal.

Pues la mujer manifestaba no recordar su edad, su domicilio, ni sus familiares solamente logró recordar el nombre de su hijo Daniel Rodríguez, luego de varios minutos y de que se diera a conocer en redes sociales, fue posible que conocidos y amigos la reconocieran y hacer posible el reencuentro con su hijo.

Quién apresurado al ver a su madre en las noticias no dudo ni un segundo y se comunicó para confirmar que se trataba de su madre, la cual tiene su domicilio en el fraccionamiento Reforma, al centro arribó el hijo de la mujer, quién fue recibido con un caluroso y afectuoso abrazo por su madre.

Luego de la amorosa escena entre madre e hijo, los oficiales tomaron datos de lo sucedido y se retiraron del lugar, quedando la mujer en compañía de su hijo los cuales regresarían a casa.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!