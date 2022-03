Mujer mayor se desnuda en pleno centro

Gran impresión causó una mujer en calles de la colonia centro, misma que al parecer padece algún trastorno, ya que se desvistió en calles de la colonia centro, quedando totalmente desnuda frente a cientos de ciudadanos; la unidad de la patrulla rosa acudió al reporte para darle algo de ropa y vestirla.

La mujer caminaba sobre la calle 22 entre 33 y 35 de la colonia centro, pero llegando a un paradero de camiones, comenzó a quitarse la ropa que llevaba puesta, quedando totalmente desnudo ante los ojos atónitos de los ciudadanos, quiénes al ver la situación, decidieron llamas a los números de emergencia y reportar la situación, acudieron al lugar agentes de la patrulla rosa.

Mismos que dialogaron con la mujer, y convencieron de que se vistiera nuevamente, para después invitarla a qué se retirara y fuera a su domicilio, la mujer únicamente se mantenía en silencio por lo que no decía ninguna palabra.

Los agentes lograron que se pusiera nuevamente su ropa y comenzará a caminar con dirección a su domicilio ya que se negó a ser llevada abordo de la unidad Radio patrulla.

