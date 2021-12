Mujer pierde el conocimiento y choca

Conductora de camioneta se desmaya al volante y se impacta contra camioneta estacionada en el fraccionamiento villas de Santa Ana; dos camionetas en pérdida total y la mujer responsable trasladada al Hospital General de Petróleos Mexicanos.

El aparatoso percance ocurrió alrededor de las 15:20 horas, sobre la Avenida Central esquina con Avenida Contadores del fraccionamiento antes mencionado, lugar donde la conductora de una camioneta Toyota Sienna, color blanco con matrícula de circulación DJW-67-51 del Estado de Campeche circulaba sobre la Avenida Central con dirección al fraccionamiento Mundo Maya, desafortunadamente la conductora manifestó no saber que le pasó, si se desmayó o perdió el conocimiento por algunos segundos y terminó impactándose contra una camioneta Dodge Dakota, color dorado con matrícula de circulación CR-51-650 del Estado de Campeche la cual se encontraba debidamente estacionada, tras El Fuerte impacto las camionetas quedaron aproximadamente 7 y 8 metros una de otra, así como daños materiales de mayor cuantía y muy probablemente las camionetas en pérdida total.

Cabe señalar que la mujer entró en un cuadro de crisis nerviosa por lo que le llamó a su esposo y este arribo minutos después al lugar de los hechos, paramédicos de la cruz roja mexicana la valoraron y decidieron trasladarla al Hospital General de Petróleos Mexicanos para que fuera valorada por un médico en turno.

Las camionetas fueron remolcadas al corralón municipal y el caso turnado ante el agente del ministerio público para el deslinde de responsabilidades, cabe señalar que el propietario de la camioneta Dakota presuntamente afectada nunca apareció en el lugar de los hechos por lo que se presume sea propiedad de algún petrolero que trabaje cerca de el lugar.

