Mujer provoca choque por alcance

Por circular distraída al volante y a exceso de velocidad, una mujer ocasionó un aparatoso percance por alcance cuando circulaba en calles de la colonia petrolera; al no contar con seguro vigente la responsable decidió pagar en efectivo en el lugar de los hechos para evitar problemas legales.

El accidente ocurrió cerca de las 23:10 horas cuando la conductora de un automóvil Nissan Versa, color negro, con placas DKG-40-28 de Campeche, circulaba acceso de velocidad sobre la avenida periférica Norte de la demarcación antes mencionada.

Al llegar a la altura de los semáforos con Avenida Aviación se distrajo un momento al teléfono celular por lo que no guardó su distancia correspondiente impactando de frente la parte trasera de un automóvil Chevrolet, color azul, con matrículas DKC-37-76 del estado, el cual se encontraba esperando el cambio de semáforo para continuar avanzando.

A pesar de lo aparatoso del percance no se registraron personas lesionadas pero si hubo una obstrucción vehicular que duró varios minutos ya que los vehículos quedaron ocupando el carril derecho de la circulación de norte a sur.

Al lugar arribaron elementos de vialidad y tránsito quiénes determinaron la responsabilidad para la conductora del automóvil Versa la cual no contaba con seguro vigente por lo cual llegaría un acuerdo por el pago de los daños mediante el pago económico de dinero en efectivo para pagar ser retirarse.

