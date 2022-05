No guarda su distancia y se impacta

Por no guardar su debida distancia entre el vehículo delantero, el conductor de un automóvil Nissan Tsuru impactó por alcance contra una camioneta particular en calles de la colonia petrolera, los daños fueron de regular cuantía y los involucrados llegaron a un acuerdo por el pago de daños en efectivo.

Fue alrededor de las 12:25 horas del medio día, cuando sobre la avenida Justo Sierra se desplazaban la conductora de una camioneta particular de la marca Honda CR-V color titanium con matrícula de circulación DKE-44-36 con registro en el estado de Campeche al llegar al cruzamiento de la avenida Periférica Norte, hizo su alto total para dar preferencia a los vehículos que circulaban sobre la avenida, sin contar que un vehículo particular de la marca Nissan Tsuru, color morado, con matrícula de circulación YZZ-79-37 del estado de Yucatán.

Quien al no guardar su debida distancia impacto por detrás a la CR-V causandole daños de regular cuantía pero afortunadamente sin registro de personas lesionadas, por lo que todo quedó en saldo de daños lamineros para ambos vehículos y el bloqueo del carril de circulación.

Afortunadamente los involucrados lograron llegar a un acuerdo por el pago de daños materiales en efectivo y así evitaron problemas legales con las autoridades que arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento.

