No llegó la cochinita, taxista embiste a mandaditos

Taxista causa tremendo accidente frente a la terminal de autobuses ADO, dejando a un hombre adulto y a un menor con lesiones, así como la pérdida de más de mil pesos en comida que transportaba el motociclista y daños de mayor cuantía en ambas unidades.

Los hechos indican que alrededor de las 15:10 horas, el guiador de una motocicleta italika, color rojo sin placa de circulación, se desplazaba en compañía de su nieto sobre la avenida 10 de julio con dirección a la colonia Benito Juárez a entregar un pedido de comida (Cochinita).

Al llegar al cruce de la calle 20 de noviembre, el chofer de un automóvil Nissan Tsuru, marcado con el número económico 2561, matrícula de circulación 19-79-BFC del Estado de Campeche y afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Volante SUTV, salió del estacionamiento de la terminal de autobuses e intentó reincorporarse a la vialidad por lo que causó un corte de circulación y el motociclista no logró frenar a tiempo por lo que impactó el costado izquierdo del taxi y se vino abajo con todo y comida y un pequeñito que iba de acompañante.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a los lesionados quiénes afortunadamente no presentaban heridas graves ni que pusieran en riesgo la integridad de ambos por lo que no ameritaron su traslado a un centro médico para su atención.

El chofer supuestamente responsable decidió activar su seguro vehicular para llegar a un acuerdo por el pago de daños y lesiones con el afectado y evitar así problemas legales con las autoridades de vialidad y tránsito.

