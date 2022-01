No respetó la preferencia y arrolla a motociclista

Una mujer identificada como Marta que circulaba en su motocicleta en calles de la Colonia Morelos, terminó siendo trasladada al hospital general con lesiones en la columna luego de ser arrollada por la joven guiadora de una camioneta que no respetó la preferencia.

Hechos que se registraron alrededor de las 20:45 horas, sobre el cruce de la avenida 56 esquina con Avenida malecón de la Caleta de la demarcación antes mencionada, lugar donde la mujer identificada como Marta se desplazaba en su motocicleta Italika, Rt110 color azul, con matrícula de circulación 71CVN1 del estado de Campeche.

Sobre la preferencia de la avenida 56 con dirección a la colonia playa Norte, justamente al llegar al cruce con la Avenida malecón de la Caleta la joven guiadora de un vehículo particular de la marca, Nissan Sentra, color blanco con matrícula de circulación DKD-86-17 del estado de Campeche.

Cruzó sin precaución, cortando e impactándose contra el costado izquierdo de la motocicleta, terminando por rodar varios metros sobre el pavimento la guiadora del biciclo y con fuertes dolores a nivel de la columna y cervicales, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quiénes valoraron y trasladaron a la lesionada.

Por otro lado la joven responsable, fue asegurada por agentes de vialidad y tránsito municipal quienes turnaron el hecho ante el agente del Ministerio Público y los vehículos los enviaron al corralón municipal para el deslinde de responsabilidades.

