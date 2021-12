Paga el triple, por querer robar en Chedraui Palmira

Una mujer fue detenida por personal de seguridad privada del supermercado Chedraui Palmira luego de que fuera descubierta intentando sustraer varias prendas de ropa junto con otro sospechoso el cual logró darse a la fuga dejando embarcada a la mujer que fue detenida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00, cuándo personal de seguridad privada de Chedraui Palmira detuvo a una mujer de complexión robusta la cual intentaba sustraer algunas prendas íntimas de ropa, como brassieres, entre otras, en su bolso de mano.

Iba acompañada de otro hombre el cual de igual forma intentaba sacar ropa de varón, estos fueron descubiertos por las cámaras de circuito cerrado de el establecimiento, y a la salida fueron increpados por personal de seguridad privada.

El acompañante de la mujer al ver la situación, decidió correr y huir del lugar dejando a su compañera sola y a la deriva, por lo que está fue detenida por mujeres guardias de seguridad hasta la llegada de los agentes de la Policía Estatal preventiva.

La detenida manifestó dolencias en el brazo tras ser maltratada según ella por personal de seguridad privada al momento de la detención, motivo por el cual los uniformados decidieron solicitar la presencia de una ambulancia cuyos paramédicos al checar los signos vitales todo se encontraba en orden.

La mujer para evitar ser detenida, dieron la opción de pagar tres veces el valor de la mercancía que intentaba sustraer y solo así no levantarían cargos en su contra ya que de lo contrario si se negaba a pagar tendría que ser remitida y puesta a disposición del ministerio público para enfrentar cargos por el delito de robo.

La mujer al verse acorralada decidió pagar tres veces la cantidad de lo que intentaba robar por lo que sumaron unos dos mil pesos, y posteriormente se retiró de la tienda.

