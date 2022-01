Pleitos de mujeres causan movilización policiaca

Un mal entendido entre dos mujeres por supuestas amenazas movilizó a los cuerpos de la Policía Estatal Preventiva quiénes lograron mediar la situación entre ambas sin que se saliera de control el asunto.

Fue alrededor de las 13:20 horas, al interior del Fraccionamiento Los Arcos de la calle portales, qué Dos mujeres se enfrascaban en una violenta discusión en dónde supuestamente hubo amenazas por el adeudo del dinero de una mercancía (Ropa).

Al sitio arribaron los comandantes de la zona de la Policía Estatal preventiva, así como personal motorizado de la misma dependencia, quiénes tras ubicar a las mujeres, decidieron intervenir para verificar que es lo que ocurría.

Lugar donde la propietaria de la casa quién se identifico como la señora Yolanda Uc, manifestó a los policías que en ningún momento hubo amenazas de por medio y que la joven que cargaba un niño entre sus brazos, le debía dinero de unas prendas de ropa que ella le dio a consigna para que en cuanto las vendiera, reintegrara el dinero.

Los agentes estatales, lograron mediar la situación antes de que está se saliera de control ya que los familiares tanto de la propietaria del domicilio como de la joven que solicitó el apoyo de la policía se miraban tensos y la cosa podía salir de control en cualquier momento.

Al final la propietaria de la casa y presuntamente afectada, manifestó a los agentes estatales, que la joven se quedara con el dinero que ya no le cobraría porque tal parecía que le hacia más falta a ella, y así evitaría más problemas pues ella es una mujer reconocida en ciudad del Carmen que se dedica a ayudar a las mujeres que no cuentan con ingreso o están pasando una situación difícil.

Asimismo los uniformados exhortaron a las involucradas a que si tenían algún otro inconveniente, se presentaran ante el agente del ministerio público y levantarán su formal querella para que todo fuera legalmente, Luego de eso tomaron algunos datos para después retirarse.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!