POLICÍAS LO AGREDEN SIN MOTIVO

A nuestra redacción llegó una denuncia ciudadana donde se ve que los policías detienen y agreden a este joven en el parque del Guanal sólo por estar caminando, sentarse, tomar agua y vender su producto.

“Solicito apoyo para el muchacho que maltrataron y detuvieron injustamente el video se ve claramente que el no está haciendo nada, simplemente está trabajando sin ofender a nadie.

Y sobre todo el maltrato que revivió por parte de la policía y su abuso de autoridad no respetando los derechos de el, jamás le encontraron algo el solo descansaba por que avía caminado durante horas.

Y estando en la academia no nos dejan verlo no nos entregan sus pertenencias no hay delito, no entendemos por qué lo lastimaron siendo un muchacho que está enfermo y tiene que tomar médicamente, medicamento que hasta el momento no nos dejan dárselo requiero que se haga justicia y esto no quede así, ayúdenme a compartir y que el abuso de la autoridad no quede impune”