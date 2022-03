Por dar vuelta en U provoca accidente

Taxista provoca fuerte accidente al intentar dar vuelta en u, en calles del fraccionamiento mundo Maya; 3 vehículos fueron los involucrados en este percance automovilístico pero sin personas lesionadas.



Esto, siendo sobre la avenida edzná, por calle zacpool, del fraccionamiento antes mencionado, que el chafirete de un vehículo Nissan Versa, marcado con el número económico 2359 y matrícula de circulación del estado de Campeche circulaba sobre la avenida edzná, e intentó dar vuelta en U sobre un retorno, al hacer la maniobra sin precaución, colisionó contra el costado lateral izquierdo de una camioneta de la marca Nissan NP300, color blanco con matrícula de circulación CR-45-388 del estado de Campeche propiedad de la compañía de pinturas “Comex”.

Y esta a su vez, se proyecto contra un vehículo Chevrolet Cruze, color plata con matrícula de circulación DJU-60-29 el estado de Campeche el cual se encontraba debidamente estacionado, trae el impacto de la Unidades, los daños cuantificados fueron mayores a 40 mil pesos.

Así como también el bloqueo total de dicha vialidad, al lugar arribaron 3 ajustadores de las diferentes aseguradoras para tomar conocimiento de lo sucedido, levantar el peritaje y llegar a un favorable acuerdo por el pago de los daños, y solo así lograron mover las unidades y retirarse sin mayores complicaciones.

