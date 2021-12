Por distraído choca contra vehículo estacionado

Conductor se distrajo al teléfono celular mientras conducía y terminó impactándose contra un vehículo estacionado en la ampliación de la colonia San Nicolás; a pesar de que no se registraron personas lesionadas, el choque fue aparatoso y dejo daños materiales de varios miles de pesos.

El Fuerte choque se registró alrededor de las 15:00 horas, sobre la Calle Bellavista entre Avenida Nardos y Azucenas de la ampliación de la Colonia San Nicolás, lugar donde el conductor del vehículo particular de la marca Volkswagen Vento, color dorado con matrícula de circulación DJZ-45-13 del estado de Campeche circulaba con dirección a la Avenida Amado Nervo para ir en dirección al Fraccionamiento San Manuel, desafortunadamente se distrajo al utilizar el teléfono celular por lo que terminó impactándose contra un vehículo estacionado de la marca Volkswagen Pointer, color azul con matrícula de circulación DKB-62-80 del estado de Campeche que se encontraba debidamente estacionado.

Tras el fuerte impacto el vehículo afectado salió proyectado más de 5 metros al frente, quedando ambas unidades severamente dañadas por lo que el conductor presuntamente responsable se estacionó más adelante para activar su seguro, el conductor se notaba desorientado tras el fuerte golpe pero se negó a recibir atención médica.

Los propietarios del vehículo afectado decidieron llegar a un acuerdo con el responsable para el pago de los daños mediante su respectivo seguro y con esto evitar problemas legales, así como también de que las unidades fueran al corralón municipal.

