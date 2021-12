Rebasa por el carril equivocado

En calles de la colonia salitral, el guiador de una motocicleta rebasa por carril prohibido a un vehículo particular y se impacta contra la puerta del copiloto, afortunadamente no se registraron personas lesionadas más que daños de regular cuantía.

El percance ocurrió en punto de las 12:00 horas del medio día, cuando sobre la calle 40 se desplazaba el conductor de un vehículo particular de la marca Chevrolet Spark, color blanco aperlado con matrícula de circulación DJU-58-14 del estado de Campeche esperó llegar al cruce con la avenida 10 de julio de la colonia salitral, el conductor se posiciona para reincorporarse a la derecha sobre dicha vialidad, sin contar que sobre el carril derecho el mirador de una motocicleta Italika color negro sin matrícula de circulación intentara rebasarlo sin precaución por lo que terminó impactado contra la puerta del copiloto.

La motocicleta y su guiador en el pavimento, afortunadamente solo fueron golpes contusos y daños materiales de regular cuantía, así que arribaron elementos motorizados de la dirección de Seguridad Pública para dar fe de los hechos.

En tanto los involucrados quedaron en espera de los peritos de vialidad y tránsito municipal ya que la motocicleta no contaba con seguro, así como tampoco efectivo para cubrir los daños ocasionados al vehículo particular.

Finalmente lograron llegar a un acuerdo por el pago de los daños con un pago en efectivo que el responsable consiguió con sus compañeros y con ello evitaron problemas legales.

