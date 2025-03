Reconocen Biblia de joven desaparecida, pero no la encuentran entre indicios de rancho Izaguirre

Unas zapatillas es el cuarto artículo que la familia de Merari Noemí García reconoce como de ella, encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y que recientemente fue subida a la plataforma de la Fiscalía del Estado, donde no aparece la Biblia que también identificaron como de la joven a través del video publicado en redes sociales por el colectivo de búsqueda.

“Mi mamá identificó unas zapatillas, yo desconozco porque pues por lo mismo que no vivíamos juntas, no le conozco como que todas sus cosas a mi hermana, pero sí, mi mamá sí identificó esas zapatillas”, compartió Rubí, la hermana de la joven desaparecida el 20 de mayo de 2024 en Zapopan

Hasta hace unos días, habían identificado un par de tenis blancos entre los montones de calzado hallados en el sitio, una maleta negra y una Biblia que le había regalado su mamá, sin embargo, el libro no aparece todavía en el catálogo, y aparentemente tampoco lo tienen las autoridades, pues la Fiscalía del Estado les dijo que pudo haberse perdido.

La madre de Merari acudió personalmente a la dependencia la semana pasada para abrir una solicitud y ver las prendas que identificó como de su hija, pero los agentes le dijeron que la Biblia no estaba entre los indicios. “Que van a checar que porque en lo que ya subieron, no aparece esa Biblia, yo le mandé a mi mamá el video que compartió el colectivo Guerreros Buscadores y le dije en qué minuto aparece la Biblia de mi hermana, porque dicen en la fiscalía que esa Biblia no aparece, pues es algo muy raro que no aparezca”, cuestionó Rubí.

A la Fiscalía estatal llevó una Biblia igual para mostrarla a los agentes, con la esperanza de que pudieran reconocerla entre los indicios. Se trata de una edición reciente, tiene pasta dura y no es común, pues solamente la tienen los Testigos de Jehová.