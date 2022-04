Reportan incendio: Era quema de basura

Vecinos reportaron que una casa se quemaba en la colonia renovación primera sección y ante este llamado de alerta, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para corroborar que solo se trató de una quema de basura.

Fue cerca de las 22:00 horas de la noche, cuando vecinos de la calle Puerto Manzanillo de la colonia renovación primera sección, reportaron una casa en llamas, ya que salía demasiado humo del Interior.

Ante el llamado de alerta, cuerpos de emergencia como protección civil, bomberos locales y tácticos, acudieron a la dirección citada, para corroborar que lo que se reporto como una casa en llamas, solo se trató de una quema de basura.

Tras esto, las autoridades de protección civil, hablaron con los propietarios del inmueble y los exhortaron a no realizar este tipo de prácticas prohibidas dentro de la ciudad, ya que la próxima, serían acreedores a una multa por parte del departamento de medio ambiente.

Los ocupantes de la casa, apagaron la quema para evitar problemas legales, y todo quedó en un susto para los vecinos quiénes pensaron que efectivamente la casa de sus vecinos ardía en llamas, al aclararse la situación, las unidades de emergencia retornaron a sus bases.

