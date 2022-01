Roban cobre en Ajolote

Agentes de la Policía Estatal preventiva acudieron a un reporte de robo al interior de la plaza isla de Tris situada en la Colonia renovación 7, lugar donde se entrevistaron con el encargado de un establecimiento por supuesto robo de cobre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de la mañana, cuando el encargado de un local de comida natural denominado “Ajolote” el cual se encuentra ubicado al interior de la plaza isla de Tris sobre la avenida isla de tris por calle Navegantes de la colonia renovación 7.

Solicitó la presencia de agentes policiacos, ya que durante la noche fueron víctimas de un robo de varios metros de cobre en su negocio, agentes de la Policía Estatal preventiva acudieron al reporte para verificar y validar los hechos de lo sucedido.

Subieron al techo de la plaza para corroborar los daños que los presuntos delincuentes causaron al arrancar el cobre, tomar un datos así como la entrevista del afectado y posteriormente lo exhortaron a presentarse ante el agente del ministerio público para interponer su formal denuncia.

