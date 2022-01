Roban en oxxo violentamente

Un solitario sujeto con un cuchillo, asaltó el Oxxo situado en la colonia Obrera; se apoderó de dinero en efectivo y algunas cajetillas de cigarros para después huir.

El robo ocurrió en punto de las 22:50 horas, al OXXO situado sobre la calle 55 esquina con calle 76 de la demarcación antes mencionada, lugar hasta donde arribo un solitario hombre quien al ingresar al establecimiento, se dirigió hacia la caja registradora y amenazó a la empleada del mostrador con lastimarla si no accedían a sus exigencias, por lo que la empleada sentir en peligro su integridad física tras las amenazas, colaboró con el presunto delincuente.

Entregando así una cantidad de efectivo que hasta el momento desconocemos a cuánto asciende y cajetillas de cigarros de las diferentes marcas, para después salir por dónde entro y correr hasta perderse de la vista de los empleados. Al sitio arribaron elementos de la Policia Estatal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones AEI, para tomar datos de lo sucedido e iniciar una nueva carpeta de investigación por el delito de robo con violencia.

En el lugar de los hechos quedaron tiradas unas chancletas rotas los cuales según los testigos le pertenecieron al delincuente quién Al momento de salir corriendo las dejo abandonadas para poder tener más agilidad al momento de escapar.

