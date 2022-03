Se desmaya a medio camino

Un hombre fue valorado por paramédicos de la cruz roja mexicana en calles de la colonia Belisario Domínguez luego de que al ir caminando se desmayara sin motivo aparente; fue auxiliado por agentes de la Policía Estatal preventiva quiénes a su vez solicitaron la presencia de una ambulancia.

Fue alrededor de las 13:00 horas de la tarde, Cuando el hombre de aproximadamente 33 años de edad, caminaba Sobre la avenida Belisario Domínguez esquina con calle Chiapas de la colonia antes mencionada y de pronto, según la versión de algunos vecinos que vieron los hechos, este se desmayo sin motivo aparente y cayó sobre la banqueta, siendo auxiliado en esos momentos por personal de la Policía Estatal preventiva que pasaba por el lugar.

Los cuales solicitaron también una ambulancia arribando hasta el sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quiénes tras valorar los signos vitales del hombre dedujeron que se trataba de una congestión alcohólica (Cruda), por lo que no iba a ser necesario su traslado.

El hombre fue abordado a la ambulancia y estabilizado en el lugar de los hechos, para luego bajar más tranquilo y continuar con su camino.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!