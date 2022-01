Se le queman los tamales

Cocinaban tamales a la leña y esto generó la movilización de los diversos cuerpos de emergencia y autoridades municipales hasta un domicilio en la colonia Justo Sierra.

Alrededor de las 21:20 horas, en un domicilio de la calle Ballena por Delfín de la colonia Justo Sierra, los ocupantes de un domicilio realizaban tamales de una manera muy particular (A la leña) la gran cantidad de humo que esto generó , causó alerta en los vecinos de las casas contiguas mismos que reportaron a las autoridades de un posible Incendio de casa.

Hasta el lugar arribaron, personal de protección civil, bomberos tácticos, bomberos locales y agentes de la dirección de Seguridad Pública, mismos que al llegar e ingresar con permiso del propietario, se percataron que se trataba únicamente de leña quemada, ya que cocinaban tamales a la leña, por lo que la gran cantidad de humo, alertó a los vecinos.

Los tragahumo, lograron controlar las intensas cantidades de humo qué salían del domicilio y exhortaron a los propietarios a tener más precaución cuando se cocina con leña u de otra forma casera, para evitar un accidente o un incendio real en donde la integridad de los ocupantes del inmueble se vea amenazada.

Posteriormente a verificar el reporte, las autoridades de protección civil tomaron algunos datos y se retiraron.

