Se mete en sentido contrario y accidenta a motociclista

Por intentar dar una vuelta prohibida, el conductor de una camioneta particular corta circulación a un joven Motociclista dedicado al servicio de moto entregas y hace que este se impactara de frente, quedando la unidad de dos ruedas prensada entre el neumático de la camioneta y la defensa.

Fue alrededor de las 11:20 horas de esta mañana, que sobre la avenida contadores de la colonia renovación 7, se desplazaba el conductor de una camioneta particular de la marca Ford Ranger de modelo antiguo, color rojo con matrícula de circulación CR-54-715 del estado de Campeche pero al llegar al cruce con la calle Juristas, intento doblar a la derecha para ingresar ese pequeño tramo de calle en sentido contrario, esto generó que el guiador de una motocicleta Italika, color negro con amarillo y matrícula de circulación 91CVW2 del estado de Campeche No lograra frenar a tiempo y se proyectará de frente contra la camioneta, quedando el neumático delantero de la unidad de dos ruedas, prensado con el neumático y defensa de la camioneta, el guiador de la moto solo resultó con golpes contusos por lo que fue valorado por personal de la Cruz Roja Mexicana.

Al no ameritar su traslado, los involucrados decidieron llegar a un acuerdo por el pago de daños y lesiones en el lugar de los hechos y con ello evitar problemas legales con las autoridades y pérdida de tiempo innecesario.

