Se queman los pollos

Conato de incendio en pollería de tierra y libertad genera la movilización de los cuerpos de bomberos locales; afortunadamente la propietaria de la pollería logró controlar las llamas que provenían de la chimenea por acumulación de grasa.

Fue alrededor de las 11:30 horas de la mañana, cuando vecinos de la calle Osa menos por avenida Constelación Pléyades de la colonia Tierra y Libertad, solicitaron la presencia de los bomberos ya que al interior de una pollería denominada “Pollos Asados Aquí Toy” se registraba un presunto incendio.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Estatal preventiva así como personal de bomberos locales quiénes al entrevistarse con la propietaria de este lugar, está no les autorizó el acceso al establecimiento y argumento que ya todo se encontraba bajo control.

Motivo por el cual las autoridades tomaron algunos datos y gráficas para después retirarse, no sin antes exhortar a la encargada de este establecimiento de comida verificar la limpieza de la chimenea ya que es muy seguido estos casos en qué la acumulación de cochambre es mucha.

Y se generan conatos de incendio o flamazos que pueden terminar en una tragedia mayor o incluso el establecimiento quemado por completo.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!