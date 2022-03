Se querían robar la ropa en “Santory”

Se registra un intento de robo al interior de la tienda de ropa “Santory” en la colonia centro, autoridades municipales tomaron conocimiento de lo sucedido pero no se registraron personas lesionadas.

Fue alrededor de las 15:00 horas de la tarde, cuando el gerente de la tienda de ropa “Santory” ubicada sobre la calle 24 entre 35 y 37 de la colonia centro, solicitó la presencia de agentes policíacos ante un supuesto robo de mercancía al interior de la tienda.

Al sitio arribo la unidad PM-069 patrulla rosa, cuyos elementos dieron fe de los hechos e ingresaron a la tienda para tomar datos de lo sucedido, al interior de la tienda, se encontraba la supuesta infractora.

Misma que decidió llegar a un acuerdo con el encargado del lugar, para evitar que fuera detenida, minutos más tarde, los agentes municipales, salieron de la sucursal y se retiraron, indicando que se había llegado a un arreglo.

