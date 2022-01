Se realiza por primera ocasión la Ceremonia de Entrega de Notas Laudatorias generación 2021, para todos los estudiantes de la UNACAR

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) a través de la Secretaria Académica y la Dirección General de Servicios al Estudiante, realizan la entrega de un reconocimiento a los estudiantes de la generación 2021 con la finalidad de motivarlos a continuar con el buen aprovechamiento académico.

Por primera vez se realiza la Ceremonia de Entrega de Notas Laudatorias generación 2021, mérito académico de los estudiantes, donde se les da un reconocimiento justo, lo que implica compromiso, responsabilidad, perseverancia y disciplina, durante todo su proceso de aprendizaje.

Pero, sobre todo, se resalta el doble esfuerzo y la voluntad para mantener un alto rendimiento escolar, a pesar de las complicaciones propias de la actual pandemia y como se ha ido desarrollando en esta primera etapa de su formación superior.

Estuvieron presentes en esta ceremonia el Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector; Dr. José Luis Rullán Lara, Secretario Académico; Ing. José Isaac Arjona Gutiérrez, Director General de Servicios al Estudiante y Br. Manolo Arcadio Cruz Castro Mat, Estudiante del PE Licenciatura en Administración de Empresas.

La UNACAR busca siempre el continuo reconocimiento de los estudiantes como la razón de ser, por lo que realiza la entrega de las Notas Laudatorias a los tres mejores promedios de los 32 programas educativos del nivel licenciatura.

De manos de las autoridades presentes, se realizó la entrega simbólica, siendo un total de 96 estudiantes reconocidos de todas las facultades que conforman a la institución, así como los alumnos con promedio de primer lugar, subieron al escenario para tomarse la fotografía con los integrantes del H. Presídium.

En su mensaje el Dr. José Antonio Ruz Hernández manifestó que emociona de modo muy personal presidir este evento, donde la comunidad universitaria reconoce el mérito académico de los estudiantes universitarios, particularmente en estos tiempos extraordinarios, en el contexto de una pandemia sanitaria. Un reconocimiento justo que implica compromiso, disciplina, dedicación e innovación en sus tareas de aprendizaje, demostrado por el cumplimiento destacado de sus metas escolares durante el periodo agosto-diciembre 2021.

Las notas laudatorias son un motivo de esperanza e inspiración. Y así como han respondido en este nivel de aprendizaje que es la licenciatura, podría adelantar sin temor a equivocarme que este hábito será una norma de conducta para alcanzar sus metas profesionales en lo futuro.

Vaya este aplauso por inspirar a quienes hacemos frente a la contingencia sanitaria desde las instituciones educativas: docentes, administrativos y estudiantes por su compromiso y entrega.

Por todo ello, los exhorto a seguir superándose como lo han hecho hasta ahora, pues nos toca impulsar un mundo perfectible con los apoyos de la ciencia, la tecnología, las artes y la educación de calidad. Adelante, siempre adelante, y que sea “Por la Grandeza de México”.

También tomaron la palabra el Ing. José Isaac Arjona Gutierrez, Director General de Servicios al Estudiante y el Br. Manolo Arcadio Cruz Castro Mat, Estudiante del PE Licenciatura en Administración de Empresas, quienes manifestaron su alegría por ser parte de esta importante ceremonia, realizada por primera ocasión.

Estas son parte de las acciones a realizar por parte de las autoridades universitarias en reconocimiento al esfuerzo y desempeño académico de los estudiantes de la UNACAR, es que se diseña este evento con la finalidad de dar inicio al segundo semestre para estudiantes que ingresaron en el periodo 2021, marcándose el inicio de un programa que llevará a cabo de manera anual, como parte de las actividades universitarias.

