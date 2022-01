Se roban motocicleta afuera del grupo de AA

Dos sujetos desconocidos aprovecharon que el propietario de una motocicleta se encontraba al interior de un grupo de ayuda a alcohólicos anónimos ubicado en la Colonia renovación primera sección para apoderarse de una motocicleta y escapar sin ser detenidos.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:50 horas de la noche cuando un hombre que se encontraba al interior de un grupo de ayuda de alcohólicos anónimos ubicado sobre la calle Puerto Alvarado de la colonia renovación primera sección decidió salir para tomar un poco de aire fresco.

En ese momento se percató que su Motocicleta Italika Ft 150, color rojo, con placa 49CTY6 del estado de Campeche, la cual había dejado estacionada a las afueras del domicilio ya no se encontraba.

Rápidamente preguntó a los vecinos los cuales le indicaron que ellos observaron como una persona del sexo masculino llegaba hasta el lugar donde se encontraban la unidad de dos ruedas y sin ningún tipo de complicaciones la arrancó por lo que pensaban era de su propiedad.

En tanto otra persona se encontraba una cuadra después esperando a este hombre que pasara por él en la motocicleta para luego escapar con dirección a la colonia 23 de julio.

Al ver que se trataba de un presunto robo el propietario de la unidad de dos ruedas dio parte a los números de emergencia para solicitar el apoyo de una patrulla pues su vehículo había sido robado. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal quiénes tomaron conocimiento de lo ocurrido pidieron información de la unidad y luego radiaron vía radio comunicación a las demás unidades para que estuvieran pendientes si lograban visualizar dicha motocicleta.

Los agentes policiacos le recomendaron al hombre en acudir ante las instalaciones del Ministerio Público con la documentación de la moto para interponer su formal demanda en contra de quién resulte responsable y suban el número de serie y de motor al sistema plataforma México.

