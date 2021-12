Se volvió una guerra campal

Una batalla campal se registró en la colonia Morelos luego que un grupo de personas abordo de un automóvil arrollaron a un hombre cuando cruzaba la calle, los responsables golpearon al afectado en varias ocasiones para luego escapar olvidando a uno de sus compañeros en el sitio el cual fue brutalmente golpeado por una multitud de al menos 30 personas para posterior a ello ser entregado a las autoridades.

Los hechos se registraron cerca de las 23:10 horas, cuando un hombre se encontraba cruzando la calle 61A de la Demarcación antes mencionada, cuando un grupo de personas en un automóvil Nissan Color rojo sin placas de circulación a exceso de velocidad y Presuntamente bajo los influjos del alcohol lo atropellaron.

No contentos con lo que habían provocado se bajaron para golpear en varias ocasiones al atropellado quien quedó tendido en la cinta asfáltica en un charco de sangre e inconsciente por algunos minutos.

Los responsables subieron al automóvil y escaparon dejando abandonado a uno de sus amigos el cual fue interceptado por un grupo de al menos 30 personas quienes observaron lo que habían provocado sus amigos, y lo golpearon en varias ocasiones al joven el cual quedó mal herido.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Municipal quienes montaron un fuerte operativo por la zona, logrando la detención del presunto responsable y de una mujer los cuales en el alboroto, agredieron a un oficial de la policía.

Socorristas de la Cruz Roja trasladaron al hospital general doctora María del socorro Quiroga Aguilar al hombre atropellado quien presentaba heridas en el rostro y varias partes del cuerpo para recibir atención médica correspondiente.

Mientras que del vehículo y sus ocupantes no se sabe nada pues lograron huir antes de la llegada de las autoridades.

