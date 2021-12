Su pareja lo apuñala

Tras enfrascarse en una discusión con su pareja sentimental, el Chester resultó lesionado a la altura de las piernas con un arma blanca, la agresora se presume fue su propia pareja sentimental quien tomó un cuchillo para defenderse.

Hechos que ocurrieron Alrededor de las 19:10 horas, al interior de un domicilio situado sobre la calle Independencia por calle Constitución de la colonia Manigua lugar hasta donde arribaron elementos de seguridad pública, policía estatal preventiva y Socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quiénes atendieron el reporte y los paramédicos valoraron y curaron la herida del lesionado.

Mientras esto ocurría, la supuesta agresora, se atrincheró al Interior del predio para evitar ser detenida por la policía, pero apesar de la agresión, el Chester informo a la policía que de ninguna manera levantaría cargos en contra de su mujer.

Por lo que fue valorado y brindó sus datos a los oficiales quiénes luego de concluir con el reporte, se retiraron, mientras vecinos observaban lo que sucedida desde la vía pública.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!