Taxista le quería dar de machetaz0s

Un pleito entre taxista causa un daño colateral al salir afectada una camioneta particular en calles de la colonia Guadalupe; uno de los taxistas involucrados le robó al otro la cartera y teléfono celular para huir antes de la llegada de la policía.

Fue alrededor de las 12:45 horas de la tarde, cuando sobre la calle 25 entre 36-C de la colonia antes mencionada, el chofer del vehículo Nissan Tsuru, marcado con el número económico 2179 y matrícula de circulación 24-13-BFC del estado de Campeche afiliado al

Sindicato Único de Trabajadores del Volante SUTV fue presuntamente agredido con un machet3 por el chófer de otro taxi del cual se desconocen datos precisos, en este forcejeo y acelerones, el chófer del taxi 2179 dio reversa para intentar retirarse del otro taxista que lo atacó, y fue en ese momento que colisiono de reversa contra una camioneta particular.

De la marca Volkswagen Taos, color gris con matrícula de circulación DKB-72-07 del estado de Campeche que se encontraba esperando a que los dos taxistas terminarán de discutir para continuar con su camino, desafortunadamente fue colisionada por uno de los taxistas que participo en la riña.

Tras el percance vehícular, el taxista presuntamente agresor, tomo el celular y cartera del taxista afectado y huyó del lugar antes de la llegada de la Policía, por lo que al lugar arribaron agentes de la dirección de Seguridad Pública para tomar datos de lo sucedido y solicitar a los involucrados orillar las unidades para liberar la vialidad.

El taxista logró llegar a un acuerdo por el pago de daños mediante el seguro vehicular con el conductor de la camioneta afectada, pero también argumento que se presentaría ante el agente del ministerio público para interponer su formal denuncia contra el otro taxista por robo y agresiones.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!