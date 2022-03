Tenía prisa y atropella a Moto mandaditos

Fue en calles de la Colonia Morelos donde el conductor de un automóvil particular cerró el paso de circulación a un motociclista para intentar entrar a un hotel de la zona y lo accidentó; luego de un rato de discusión los involucrados decidieron quedarse con su golpe.

Fue alrededor de las 00:35 horas de la media noche, qué el guiador de una motocicleta particular de la marca Kurazai, sin matrícula de circulación y dedicada al servicio de motomandados, circulaba Sobre la avenida 56 con dirección a la Glorieta del cañón.

Pero metros antes de llegar a la avenida camarón, el conductor de un automóvil particular de la marca Kia, color rojo con matrícula de circulación DJZ-51-26 del estado de Campeche, cambio de carril sin precaución para intentar ingresar a un hotel de la zona y corta circulación al guiador de la motocicleta.

Mismo que terminó por derrapar en la vía pública pero resulto ileso, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para valorar al motociclista mismo que refirió no tener nada y estar bien, por lo que los paramédicos tomaron algunos datos y se retiraron.

Ante la presencia de los agentes de vialidad y tránsito municipal los involucrados decidieron charlar y quedar en un acuerdo de que cada quien se quedara con su golpe ya que las unidades sufrieron daños mínimos, por lo que solo así continuaron su camino sin ningún problema.

