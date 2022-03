Tortillero le da paso a peatones y camioneta lo choca

Accidente frente al estadio de la unacar, conductor de camioneta particular impacta en el costado lateral derecho a una motocicleta adaptada para vender tortillas y la voltea en plena avenida; el guiador de la motocicleta resultó con heridas menores en la mano.

Fue en punto de las 6:53 horas de la mañana, cuando el guiador de una motocicleta adaptada de la marca Italika, color blanco con matrícula de circulación 32CVM7 del estado de Campeche, circulaba sobre la avenida 56 con dirección a la avenida Concordia de la colonia petrolera al llegar a un cruce peatonal, decidió detener su marcha para darle paso a unos peatones que esperaban su pasó, por lo que al disminuir la velocidad, fue fuertemente impactado sobre el costado lateral derecho, por el conductor de una camioneta Ford Ranger, color blanco con matrícula de circulación CR-42-086 del estado de Campeche.



Tras el impacto, la motocicleta dedicada a la venta de tortilla, volcó sobre su costado izquierdo, resultando el guiador con lesiones en las manos, las cuales fueron menores por lo que no amerito la llegada de los servicios prehospitalarios de la Cruz Roja Mexicana.

Peritos de vialidad acudieron en cuestión de minutos al lugar, y luego de tomar datos de lo sucedido, solicitaron a los involucrados orillar las unidad para liberar el flujo vehícular en la zona, ya que derivado del percance la circulación de vehículos se congestionó. Para evitar problemas legales, el conductor de la camioneta decidió activar su seguro vehicular y responsabilizarse por los daños generados a la moto.

