Tractocamión daña auto de lujo, en cambio de circulación

Por cambiar de carril sin precaución el chofer de un tractocamión colisionó contra un vehículo último modelo en calles de la colonia Benito Juárez, los daños generados fueron de mayor cuantía, mientras que los involucrados decidieron llegar a un acuerdo por el pago de los daños.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuándo sobre la Avenida 10 de julio por calle 44 de la Colonia Benito Juárez, se desplazaba el chofer y una pesada unidad de la marca Keenwhoort, color blanco con matrícula de circulación del servicio federal.

Iba con dirección a la Glorieta del reloj de las tres caras, cuándo sobre la calle 44 intentó bajar del carril de alta circulación al de baja, por lo que al hacerlo sin precaución, colisionó el costado izquierdo de un vehículo de lujo de la marca Nissan Versa, color naranja metálico con matrícula de circulación WVJ-324-A del estado de Tabasco.

Al que causó daños en ambas puertas laterales, afortunadamente todo quedó en daños sin registro de personas lesionadas, los involucrados decidieron orillar las unidades para liberar la vialidad, mientras dieron parte a su respectivos seguros para llegar a un acuerdo y evitar la presencia policiaca.

